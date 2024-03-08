حرب غزة.. ما العقبة الكبرى أمام إنجاز "صفقة الأسرى"؟

واشنطن التي سبق ورفعت "الفيتو" في وجه مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار في غزة، تستعد لتقديم مشروع جديد بهذا الخصوص، أبرز ما كان يحتويه هو أن تكون تلك الهدنة "مؤقتة"، قبل أن تجري الإدارة الأمريكية تعديلًا على النص المقترح وتستبدل الوصف.

الصيغة المعدلة من المشروع الأمريكي تتضمن دعم واشنطن "وقفًا فوريًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبًا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة اعترضت على 3 مشاريع قرارات يطالب اثنان منها بوقف "فوري" لإطلاق النار.

انفراج.. لا انفراج

يأتي ذلك بينما تتواصل المفاوضات حول الهدنة، وهي مفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن، رغم التفاؤل، وهو ما يعكس تضارب التصريحات بين "فشل المفاوضات"، أو الحديث عن "تقدم حقيقي" فيها، مع تأكيدات حول ضرورة التوصل لهدنة قبل رمضان.

فما الذي يعيق الوصول إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس؟

لم تخرج إلى العلن حتى اليوم جميع تفاصيل التفاوض، إلا أن الجانبين تحدثا عن النقاط التي ما زالت عالقة، والتي يسعى كل طرف إلى فرضها على الآخر، وسط دخان المعارك الذي يقول إن المفاوضات الحقيقية هي تلك التي تجري على الأرض، وإن ما تشهده طاولات التفاوض ليس أكثر من تكثيف لما يجري في الميدان من واقع يفرضه من يمتلك الأوراق الأقوى.

وإن كان ملف الرهائن والأسرى، هو أبرز ما تتمحور حوله المفاوضات، إلا أنه ليس الأهم، حسبما أعلنت حماس، إذ سبق لمسؤول فيها أن قال إن العقبة الأساسية تتمثل في "ملف عودة النازحين إلى مناطق غزة وشمالها".

كما وصف إعلام عبري التفاوض حول العودة إلى شمالي القطاع المدمر، الذي هجّرت الحرب معظم سكانه، بأنه "أكثر إشكالية من ملف الأسرى".

وبدت إسرائيل ماضية في هذا الملف رغم كل تداعياته، وحاولت بقوة إفراغ شمالي القطاع، ليس من حماس فقط، بل من أي وجود فلسطيني، ودفعت السكان بكل الطرق للهجرة جنوبًا.

وقبل أيام، نقلت وكالات أنباء عن مصادر أمنية قولها إن إتمام مفاوضات الهدنة ما زال مرهونًا بانسحاب القوات الإسرائيلية من شمالي غزة، وعودة المهجرين إليه.