سفينة أممية تبحر إلى اليمن إيذانا ببدء تفريغ "صافر"

قال مسؤول أممي، اليوم السبت، إن سفينة تابعة للأمم المتحدة أبحرت من جيبوتي، في اتجاه ناقلة النفط العملاقة "ًصافر" المهجورة قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر؛ من أجل البدء في تفريغ حمولتها.

وصافر التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن السفينة الأممية (Nautica) أبحرت صباح اليوم من جيبوتي إلى الساحل اليمني.

وأشار ديفيد غريسلي، الذي يتوقع أن تبدأ عمليات نقل النفط من السفينة المتهالكة خلال الأسبوع المقبل، إلى أنه سعيد بالتواجد على متن السفينة البديلة المتجهة إلى ساحل اليمن.