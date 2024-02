السودان.. "الدعم السريع" تعلن إسقاط مسيرة للجيش في أم درمان

أشاوس الدعم السريع يسقطون "مسيرة" كانت تقصف المواطنين في أم درمان



The brave soldiers of the RSF intercept a drone that was targeting innocent citizens in Omdurman#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/Hh8Rex1s3D