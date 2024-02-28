السودان.. "الدعم السريع" تعلن إسقاط مسيرة للجيش في أم درمان
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة للجيش السوداني.
وقالت القوات، في منشور على حسابها بمنصة إكس، إنها أسقطت طائرة مسيرة تتبع للجيش "كانت تقصف المواطنين في أم درمان".
وأرفقت القوات بالمنشور مقطع فيديو ظهر فيه جنود تابعون لها يحملون طائرة مسيرة أكدوا إسقاطها في أم درمان، مشيرين إلى أن الطائرات المسيرة للجيش ظلت "تقصف الأطفال والنساء والشيوخ".
وتشهد أم درمان معارك طاحنة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مسعى للسيطرة على المدينة السودانية التاريخية.