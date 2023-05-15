لاجئون في السودان يفرون لأثيوبيا هربا من الحرب مجددا

وبحسب كنهوش، فإنه بدأ "حياة جديدة" في السودان أولا في كسلا في شرق البلاد قبل أن ينتقل مؤخرا إلى العاصمة الخرطوم.

ويروي الشاب أنه كان يخطط في 15 من نيسان/إبريل للخروج مع أصدقائه لممارسة الكياك في نهر النيل، لكن "تلقيت الكثير من الرسائل التي طلبت مني البقاء في المنزل".

وبقي كنهوش داخل منزله لثمانية أيام، قضى منها ثلاثة دون كهرباء، ويومين بلا ماء، قبل أن يتمكن من الخروج من الخرطوم.

ويؤكد "لم آخذ سوى حقيبة للظهر وفيها الأساسيات" مؤكدا أن قرار مغادرة الخرطوم "كان صعبا للغاية اضطررت لترك الكثير من الأشياء".

وفر كنهوش دون مشروع تخرجه وترك السودان بلا جواز سفره السوري الموجود في سفارة بلاده في الخرطوم، حيث أرسله للتجديد.

ودون أوراق رسمية، فإنه عالق منذ أسبوع في ميتيما ويؤكد أن "العودة إلى سوريا ليست خيارا".

وكنهوش ليس اللاجىء الوحيد الذي اضطر للفرار مرة أخرى من السودان.

وقبيل اندلاع القتال، كانت السودان تستضيف 1,1 مليون لاجىء، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

"كنت سعيدة"

ولجأت الإريترية سينا (24 عاما) إلى السودان منذ عام 2018، بعد أن فرت من التجنيد الإلزامي إلى ما لا نهاية بعد قضائها أربع سنوات فيه.

وتتذكر "أربع سنوات من أكل العدس والخبز كل يوم".

وعملت الشابة كنادلة في فندق، وتؤكد "كنت سعيدة للغاية في حياتي الجديدة" في الخرطوم، "تركت منزلا كاملا: شاشة مسطحة وأسرتي".