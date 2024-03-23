آخرها في "البيضاء".. تفجير المنازل سياسة حوثية لترهيب اليمنيين (فيديو)

وأسفرت الحادثة عن مقتل 16 شخصًا بشكل مأساوي، بينهم 9 أفراد من أسرة واحدة، وإصابة آخرين من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، وصف الكاتب والصحفي محمد الشجاع هذه الأحداث بأنها "نتيجة طبيعية لأجندة الحوثيين المتجذّرة في الترهيب والفوضى المدبرة".

وفيما يتعلّق بتفجير المنازل، أكد الشجاع أن هذا الأمر مرفوض على جميع الأصعدة، وأضاف أن "الوحشية التي أظهرتها ميليشيا الحوثي، خلال السنوات الثماني الماضية، إلى جانب الاختلالات الأمنية السائدة، تُعد دليلاً واضحًا على عجزها عن التحول إلى كيان سياسي شرعي ملتزم بالمعايير المعاصرة لبناء وإدارة الدولة".

ويستبعد الشجاع توقف ميليشيا الحوثي عن تفجير المنازل، نظرًا لاستخدامها تاريخيًا كسياسة وأداه لترهيب وقمع المدنيين، مشددًا على أهمية العمل الجماعي في المقاومة من قبل المجتمع والحكومة ضد أجندة الميليشيات، والكشف عن أفعالها حتى إيجاد مخرج من "النفق"، على حد وصفه.