مقتل صحفي كردي بقصف تركي شمال شرق سوريا

أعلنت وكالة أنباء كردية شهيرة مقتل أحد مراسليها في قصف تركي استهدف ريف مدينة ديريك، شمال شرق سوريا.

وقالت وكالة أنباء هاوار (ANHA) في بيان على صفحتها في فيسبوك "استشهد مراسلنا في مدينة ديرك، عصام عبد الله في أثناء متابعته لهجمات دولة الاحتلال التركي على قرية تقل بقل التابعة للمدينة".

وأضافت الوكالة في البيان "قصفت طائرات دولة الاحتلال التركي بعد منتصف ليلة أمس مناطق كوباني، الشهباء، زركان وديرك، إذ استهدف الهجوم الذي طال ديرك سيارةً في قرية تقل بقل؛ ما أسفر عن استشهاد شخصين، وعقب هذا الهجوم اتجه الأهالي إلى موقعه لإسعاف الجرحى، إلّا أنّ طائرات الاحتلال قامت هذه المرّة بقصف الأهالي".

وشنَّ الجيش التركي غارات جوية على مناطق في شمال سوريا، ليلة الأحد، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها المقاتلون الأكراد، و6 إلى قوات الحكومة السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، شن قواتها عملية "المخلب- السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق "يستخدمها إرهابيون كقواعد".

وقالت في بيان إن العملية أطلقت "وفقًا لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه".