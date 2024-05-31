حي الإسكان.. غزيون يعيشون نزوحا جديدا بعد 22 عاما (صور)

يعيش أبناء حي الإسكان الواقع في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة، نزوحا جديدا؛ بسبب القصف الإسرائيلي، بعد أن نزحوا من مناطق سكنهم الأولى منذ 22 عاما.

وكان الحي قد تعرض لاستهدافات متكررة من القوات الإسرائيلية، دفعت سكانه إلى مغادرته هربًا من القصف، إلى منطقة مواصي خان يونس، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها "مناطق إنسانية آمنة".

يأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليته العسكرية الواسعة في الأجزاء الغربية من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن اقتصرت عمليته على مناطق شرق ووسط المدينة خلال الأيام الأولى من العملية البرية في المدينة التي انطلقت في السابع من مايو/أيار الجاري.

ويضم حي الإسكان بنايات سكنية متجاورة ومتشابهة، يقطنها فلسطينيون حصلوا على هذه المنازل كتعويضات عن منازلهم التي دمرها الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية خلال اجتياحاته المتكررة لرفح، قبل انسحابه من قطاع غزة عام 2005.

وكان الجيش الإسرائيلي ينفذ باستمرار عمليات اقتحام للمناطق الحدودية في رفح، ويدمر منازل الفلسطينيين انطلاقا من محور فيلادلفيا الذي كان يسيطر عليه قبل الانسحاب من غزة.

وحصل غالبية المتضررين من العمليات الإسرائيلية في رفح هذه على منازل في مناطق الإسكان الأبيض، والإسكان الأحمر، والحي السعودي الأول، والثاني، والثالث. وجميع هذه الأحياء في الأجزاء الغربية من رفح، حيث تم تمويل بنائها من دول مجلس التعاون الخليجي.