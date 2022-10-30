إصابة 5 جنود إسرائيليين بحادث دهس قرب أريحا

أصيب خمسة جنود إسرائيليين، اليوم الأحد، بجراح متفاوتة، في عملية دهس وقعت على أحد الحواجز الإسرائيلية قرب مدينة أريحا، بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "تم إطلاق النار على المنفذ، وتم تحييده".

من ناحيتها، ذكرت القناة "12" العبرية، أن عملية الدهس وقعت على أحد المفترقات التي يوجد فيها الجنود الإسرائيليون؛ ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.

وأوضحت القناة، أن عملية الدهس حدثت في موقعين منفصلين، عند مفترق ألموغ وعند مفرق النبي موسى، قرب أريحا.

وأضافت: "وقعت العملية على مدخل النبي موسى على طريق مدينة أريحا بالضفة الغربية، والثانية على محطة الحافلات على مفترق أريحا على بعد 10 كيلومترات عن مكان العملية الأولى".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عملية الدهس تسببت بخمس إصابات، وأشارت إلى أن الشرطة قامت على الفور بتحييد السائق المشتبه به بأنه "إرهابي".