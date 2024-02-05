هل انتخاب رئيس للبنان مرهون بتسوية أمريكية إيرانية؟

وبحسب جهات مطّلعة، فإن الآراء تتباين بين أركان "اللجنة الخماسية"، التي تمهد لاجتماع مرتقب لممثليها في احدى دولها، وتدعو إلى فصل المسار الرئاسي اللبناني عن المسار الميداني والعسكري على الحدود الجنوبية.

وأكد رئيس البرلمان نبيه برّي، أمس الأحد، أن لا جلسات متتالية لانتخاب رئيس من دون تشاور أو حوار.

إطار ديمقراطي

وقال نائب القوات اللبنانية بيار بو عاصي حول دعوة برّي إلى الحوار إنه "إذا اقتضى التواصل فيجب أن يجري بشكل ثنائي أو ثلاثي بين الأحزاب وليس تحت غطاء مجلس النواب".

ولم يعلّق بو عاصي، حيال ما يدور عن تباين الآراء في اللجنة الخماسية، لكنه قال: "إن مقاربتها العامة هي لا مرشح ولا فيتو".

وأعرب الوزير السابق، في حديث لـ"إرم نيوز" عن "شكه بأن ينتج عن حراك اللجنة الخماسية انتخاب رئيس وإعادة تفعيل عمل المؤسسات في لبنان؛ لأن منظومة الممانعة التابعة لإيران لن تتخل عن موقفها مهما فعلت الخماسية".