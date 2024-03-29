3 سيناريوهات لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الأردن

يأخذ الحديث عن انتخابات البرلمان في الأردن، حيزاً واسعاً في حديث الصالونات السياسية في البلاد، وسط جدل بشأن إجرائها في موعدها الدستوري هذا العام.

ومن المفترض وفق الدستور الأردني أن تجري انتخابات البرلمان هذا العام، بحيث يكمل المجلس الذي انتُخب عام 2020 مدته الدستورية (4) سنوات، إلا أن الدستور يمنح الملك إمكانية تمديد عمر المجلس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين.

وقالت مصادر رسمية أردنية لـ "إرم نيوز" إن هنالك ثلاثة سناريوهات لإجراء الانتخابات البرلمانية، أولها في شهر آب/ أغسطس المقبل، وثانيها في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وثالثها في شباط/ فبراير من العام 2025، مؤكدة أن النية بشأن إجراء الانتخابات أمر محسوم في مراكز قرار الدولة، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن.