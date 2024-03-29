3 سيناريوهات لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الأردن
يأخذ الحديث عن انتخابات البرلمان في الأردن، حيزاً واسعاً في حديث الصالونات السياسية في البلاد، وسط جدل بشأن إجرائها في موعدها الدستوري هذا العام.
ومن المفترض وفق الدستور الأردني أن تجري انتخابات البرلمان هذا العام، بحيث يكمل المجلس الذي انتُخب عام 2020 مدته الدستورية (4) سنوات، إلا أن الدستور يمنح الملك إمكانية تمديد عمر المجلس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين.
وقالت مصادر رسمية أردنية لـ "إرم نيوز" إن هنالك ثلاثة سناريوهات لإجراء الانتخابات البرلمانية، أولها في شهر آب/ أغسطس المقبل، وثانيها في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وثالثها في شباط/ فبراير من العام 2025، مؤكدة أن النية بشأن إجراء الانتخابات أمر محسوم في مراكز قرار الدولة، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن.
وفي تصريح لـ إرم نيوز قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة، إن الهيئة تجري تقييماً دورياً للكوادر المساندة التي تعمل في العملية الانتخابية ويصل عددها 50 الفاً على مستوى البلاد.
وأضاف الرواشدة: الهيئة على الدوام تكون جاهزة لإجراء الانتخاب في أي لحظة بعد صدور الأمر الملكي بإجرائها، موضحاً "هذه المرة لدينا وفق قانون الانتخاب الجديد (41) مقعداً تم تخصيصها في البرلمان لصالح الأحزاب الساسية، وهذا بحاجة لتدريب جديد لم يعتده الذين عملوا في الدورات الأخيرة، وهو ما تركز عليه الهيئة حاليا".