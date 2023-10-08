"معاريف": فشل استخباري إسرائيلي صادم بعد الهجوم المفاجئ

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن تمكّن حماس، في خطوة مدروسة ومحددة التوقيت ومنسقة، من مفاجأة أفضل العقول في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دمّر تمامًا المفهوم الدفاعي لفرقة غزة الذي اعتمد في السنوات الأخيرة على سياج "الساعة الرملية"، وهو ما أعطى شعورًا زائفًا بالأمان.

وذكرت الصحيفة، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كغيرها من وسائل الإعلام العالمية تفاجأت بالهجوم المزدوج الذي قامت به حماس أمس السبت، مشيرة إلى أن الحدث وقع بعد نحو 50 عامًا من فشل وإغفال "يوم الغفران".