الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك مركبة تعرضت لإطلاق نار في رفح

أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بتحرك المركبة التي كانت تقل موظفين تابعين للمنظمة الأممية التي تعرضت لإطلاق نار في رفح جنوبي قطاع غزة، الإثنين، ما أدى إلى مقتل موظف هندي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الإثنين، مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها في هجوم على مركبة في غزة، وهي الحادثة الأولى التي تشهد مقتل موظف دولي في المنظمة في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من سبعة أشهر.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز قوله، إن الموظف القتيل مواطن هندي.

وأعربت بعثة الهند لدى الأمم المتحدة في نيويورك على حزنها العميق وقالت: "نشعر بحزن عميق لفقدان الضابط وايبهاف كالي الذي كان يعمل في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة في غزة".

وبحسب غوميز فإن موظفا ثانيا تابعا لنفس الإدارة كان في المركبة عند الهجوم وأصيب هو الآخر، مشيرا إلى أنهما كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح عندما أصيبت مركبتهما.

وأوضح غوميز أن الأمم المتحدة تقوم بإبلاغ السلطات الإسرائيلية بحركة جميع قوافلها، لافتا إلى أن "هذا هو الحال في أي مسرح عمليات وهذا إجراء تشغيلي معتمد".

وبحسب غوميز، "هذا ينطبق على المركبة التي تعرضت لإطلاق النار، حيث كانت المركبة تحمل وسم واضح للأمم المتحدة"، مضيفا بالقول: "هذا دليل واضح على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في الوقت الحالي".

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن "التحقيق الأولي الذي أجري يشير إلى أن المركبة أصيبت في منطقة قتال نشطة".

وأكد الجيش أنه "لم يكن على علم بمسار المركبة"، مشيرا إلى أن "الحادثة قيد المراجعة" من دون تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.