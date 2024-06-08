قتيلان في انفجار سيارة قرب المركز الثقافي الإيراني شرق سوريا
قتل عنصران مواليان لإيران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة دير الزور شرقي سوريا، السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد "دوى انفجار في مدينة دير الزور، ناجم عن سيارة دفع رباعي ملغّمة بعبوة ناسفة، في حي القصور قرب المركز الثقافي الإيراني"، مضيفا أن "السيارة تعود لمجموعات موالية لطهران، وأودى انفجارها بمقاتلين اثنين كانا يستقلّانها بالإضافة إلى وقوع جرحى".
ولم يتضح من يقف وراء الهجوم، وقد انتشر الآلاف من المسلحين الموالين لطهران ومجموعات محلية أخرى متحالفة معها في المنطقة المستهدفة.
ووفق المرصد، تنتشر مجموعات موالية لإيران في القسم الغربي من محافظة دير الزور، من البوكمال عند الحدود العراقية حتى مدينة الميادين. وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومركزا ثقافيا جميعها تابعة لإيران.