قتيلان في انفجار سيارة قرب المركز الثقافي الإيراني شرق سوريا

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم، وقد انتشر الآلاف من المسلحين الموالين لطهران ومجموعات محلية أخرى متحالفة معها في المنطقة المستهدفة.

ووفق المرصد، تنتشر مجموعات موالية لإيران في القسم الغربي من محافظة دير الزور، من البوكمال عند الحدود العراقية حتى مدينة الميادين. وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومركزا ثقافيا جميعها تابعة لإيران.