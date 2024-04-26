إنقاذ 85 مهاجرًا قبالة شواطئ الداخلة جنوبي المغرب

أعلنت السلطات المغربية إنقاذ 85 مهاجرًا غير نظامي قبالة شواطئ مدينة الداخلة جنوبي البلاد.

وبحسب بيان للجيش عبر فيسبوك، فإن "وحدة تابعة للبحرية الملكية تمكنت، خلال دورية بحرية، أمس الخميس، بمدينة الداخلة، من إنقاذ 85 مرشحًا للهجرة غير النظامية".

وأوضح البيان أن المهاجرين "ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب".

وتلقى المهاجرون الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. وفق البيان ذاته الذي نقلته وكالة "الأناضول".