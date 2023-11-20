أردوغان يبدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى الجزائر ويبحث مع تبون حرب غزة

قال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبدالمجيد تبون سيستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي سيجري زيارة رسمية إلى الجزائر غدًا.

وسيشرف الرئيسان، وفقًا للبيان، على أعمال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري التركي، وسيجريان مشاورات رسمية حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، على رأسها الوضع في قطاع غزة على إثر الحرب العسكرية الإسرائيلية.