ضربات إسرائيلية تستهدف ميليشيا النجباء في ريف دمشق

استهدفت ضربات إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مواقع تابعة لميليشيا النجباء العراقية، الموالية لإيران، في محيط العاصمة السورية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن الميليشيا والمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تحدثت دمشق عن استهداف "أحد الأبنية".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيس أهدافًا إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبنانية، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضًا مواقع للجيش السوري.

وازدادت وتيرة الضربات المنسوبة لإسرائيل ضد أهداف إيرانية في سوريا، منذ اندلاع حرب غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.