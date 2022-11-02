العراق.. السوداني يعفي رئيس المخابرات ومسؤولين حكوميين

قررت الحكومة العراقية الجديدة يوم الثلاثاء، إعفاء عدد من المسؤولين في أجهزة حكومية عينوا في عهد الحكومة السابقة، من بينهم رئيس جهاز المخابرات، رائد جوحي الذي عين قبل أسبوعين فقط، بينما أكّد رئيس الوزراء محمد السوداني في الوقت نفسه أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد".

وكان أحد أول قرارات حكومة السوداني في جلسة الثلاثاء إلغاء عدة تعيينات في وظائف حكومية مهمة، جرى إقرارها منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من قبل سلفه مصطفى الكاظمي.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي الثلاثاء تلا جلسة مجلس الوزراء إن "القرار يتعلق بإلغاء تعيينات رؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين"، لم يحدد هويتهم، مضيفا أن "هذا القرار جاء مبنيا على قرار صادر عن المحكمة الاتحادية في 2022 يقضي بأن حكومة تصريف الأمور اليومية، الحكومة السابقة، ليست لديها الصلاحية في إصدار أوامر تعيين وإعطاء الموافقات والاتفاقات".

وأكّد أن "هذا القرار ليس من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية، وأنها ليس لدينا إشكال على الأشخاص بقدر ما يتم تكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وشدّد على أن "من أولويات حكومته مكافحة الفساد، التهديد الخطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية، فالمواطن يريد أن يلمس أن هناك محاسبة وفي نفس الوقت استردادا للمال المنهوب".