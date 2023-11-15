ما الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتدمير أنفاق حماس؟

مع استمرار تقدُّم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يتوقّع الخبراء العسكريون أن تستخدم القوات الإسرائيلية أحدث ما في ترسانتها من قنابل وصواريخ موجهة وخارقة للتحصينات، بهدف تدمير أنفاق حركة "حماس".

وتُعدُّ شبكة الأنفاق التي حفرتها وتديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، والتي عطَّلت الهجوم البري خوفًا من الهجمات المباغتة، الهدفَ الرئيس للجيش الإسرائيلي الذي يستعدّ لتدميرها بأسلحة فتّاكة.

أسلحة خارقة للأنفاق

وفي هذا الشأن، يُشير رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الأفريقية، اللواء شبل عبد الجواد، إلى أن "الولايات المتحدة منحت إسرائيل 750 قنبلة خارقة للدروع والأنفاق، وزوّدتها بنحو 3 آلاف صاروخ، و50 قنبلة من نوع (بلو-113)، بالإضافة إلى 700 قنبلة من نوع (بلو-109) خارقة للدروع".

وتمتلك إسرائيل العديد من الأسلحة الهجومية، وتشمل قنابل MK وهي قنابل هجومية متعددة الأغراض، ومنظومة JDAM التي تسبّب حفرًا عميقة قد تصل إلى 4 أو 5 أمتار تحت الأرض، وفق الخبير المصري.

يضاف إلى ذلك القنابل المجنحة GDU39 التي تُطلق من طائرات F16، ومدافع الهاون 120 ملي، والطائرات المسيّرة التي تُستخدم في إلقاء القنابل والتجسس وجمع المعلومات، والدبابة الميركافا أمريكية الصنع المتطورة تكنولوجيًّا التي تتميز بالقدرة على المناورة وخفة الحركة، وتُستخدم لنقل الجنود وإسعاف المصابين.

غير أن إسرائيل تمتلك نظام القبة الحديدية؛ وهو نظام دفاع جويٍّ متطور جدًّا تستخدمه لحماية أهدافها، والبطارية الواحدة في هذا النظام تعترض نحو 20 صاروخًا دفعةً واحدة، وفق اللواء شبل.