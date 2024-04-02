مقتل 4 عمال إغاثة أجانب ومترجم فلسطيني بغارة إسرائيلية على غزة (صور)

قتل 4 موظفين إغاثة أجانب على الأقل من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الأمريكية الخيرية، وسائق فلسطيني، في ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مصفحة تابعة للفريق الإغاثي الأجنبي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال متحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن "من بين القتلى أشخاصاً من بولندا وأستراليا ومواطناً بريطانياً"، مضيفاً أن "فلسطينياً قتل أيضاً".

وقالت وكالة "فرانس برس" إن مصورها، شاهد في مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، 5 جثث وُضعت فوق 3 منها جوازات سفر أجنبية.

وذكر "المطبخ المركزي العالمي" عبر حسابه في "إكس" أنه على علم بمقتل عدد من الأعضاء التابعين له في هجوم للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت المنظمة في بيان: "هذه مأساة. عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفاً أبداً".

من جهتها، قالت السفارة الأسترالية إنها تتحقق على وجه السرعة للتأكد من تقارير عن مقتل عمال إغاثة أستراليين بضربة إسرائيلية في غزة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في مقابلة إذاعية مع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إن وزارة الخارجية "تجري تحقيقاً عاجلاً" في هذه التقارير.

وأضاف: "أنا قلق للغاية بشأن الخسائر في الأرواح التي تحدث في غزة. حكومتي تدعم وقفاً مستداماً لإطلاق النار مع الدعوة إلى تحرير الرهائن، وقد فقد عدد كبير جداً من الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء أرواحهم خلال صراع غزة".