إعلام عبري: السيطرة على معبر رفح تهدف لمنع فرار مقاتلي حماس

ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري نوعام أمير، أنه يتعين على الجيش الإسرائيلي حاليًّا تصفية أكبر قدر من مقاتلي حماس.

وذهب المحلل العسكري إلى أن السيطرة على المعبر وبدء العمليات البرية هي الفرصة الأهم للعثور على الأنفاق، ولا سيما الأنفاق الكبرى الإستراتيجية، والتي من المفترض أن يتواجد داخلها الأسرى وكذلك قيادات حماس.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت في يناير/ كانون الثاني الماضي النقاب عن خطة إسرائيلية، تقضي بفصل مدينة رفح بشكل كلي عن قطاع غزة.

وذكرت أن هدف الخطة هو منع تهريب السلاح من رفح إلى شمالي القطاع، مشيرة إلى أن قوات عسكرية إسرائيلية قد تبقى في المدينة لتباشر تنفيذ مهمات عسكرية وفق الضرورات الأمنية.

نقل معبر رفح

من جهتها، كشفت قناة "أخبار 13" العبرية في فبراير/ شباط الماضي أن تل أبيب تدرس إمكانية نقل معبر رفح من موقعه الحالي إلى منطقة المثلث الحدودي بينها وبين مصر وقطاع غزة، في منطقة كرم أبو سالم.

وأوضحت أن هدف المقترح هو تمكين القاهرة من زيادة انخراطها في العمليات ذات الصلة بإدارة المعبر، بدل الدخول في توتر معها.

وتعتقد تل أبيب أن وجود المعبر في النقطة المقترحة الجديدة سيمكّنها من الإشراف الأمني على المساعدات التي ستدخل القطاع.

القناة نبَّهت آنذاك، إلى أن المقترح عُرض على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن واشنطن أبدت موافقتها عليه.