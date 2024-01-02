مساعدات بريطانية وقبرصية في طريقها إلى غزة عبر مصر

قالت بريطانيا وقبرص، اليوم الثلاثاء، إنهما أرسلتا 87 طنا من المساعدات إلى غزة عبر مصر، في الوقت الذي قال فيه مسؤولون قبارصة إنهم اختبروا بنجاح آلية لفحص الشحنات توفر طريقا بديلا للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها.

ولم تحقق عملية تسليم المساعدات إلى بورسعيد في مصر، أمس الاثنين، ليتم نقلها إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، هدف قبرص المتمثل في إنشاء ممر مباشر لتوصيل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل. لكن مسؤولين قالوا إن عملية التسليم قدمت للمرة الأولى حلا لكيفية تسريع المساعدات من خلال إزالة نقاط تفتيش أمنية داخل إسرائيل.

وتشترط المبادرة القبرصية لإنشاء ممر بحري مستدام في اتجاه واحد إلى غزة خضوع المساعدات لفحوص أمنية من وكالات حكومية، منها وكالات إسرائيلية، قبل إرسالها من الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في بيان مكتوب: "صار لدى المجتمع الدولي الآن بديل عملي تحت تصرفه لإرسال مساعدات إنسانية إضافية إلى سكان غزة".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا ملتزمة بدعم شعب غزة.

وأضاف: "هناك حاجة ملحة لوصول المزيد من المساعدات إلى غزة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".