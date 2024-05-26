عقب قرار "العدل الدولية".. وقف عمليات رفح رهينة لـ "الفيتو" الأمريكي

أفادت قناة "الأخبار الـ12" العبرية، الأحد، بأن مصير قرار محكمة العدل الدولية سيصبح في يد واشنطن و"الفيتو" الأمريكي حين يصل الأمر إلى مجلس الأمن.

القناة بيَّنت أن تل أبيب قرَّرت عدم التعاطي مع قرار المحكمة، وأنها لن توقف العمليات في رفح، وتستعد للمرحلة التالية، أي الحرب السياسية ضد القرار، متوقعة أن يصل إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي شباط/ فبراير الماضي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن "الفيتو" لصد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب في غزة أو بهدنة إنسانية.

مساحة للمناورة

وأوضحت أن إسرائيل تواصل العمليات في رفح بعد القرار الذي شدَّد على وقف الحرب، طالما تنذر بإبادة كاملة أو جزئية للشعب الفلسطيني.

وأردفت أن صياغة القرار تبقى غامضة ويمكن تأويلها، ومن ثم توفر للجيش الإسرائيلي مساحة للمناورة.

الطريق إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ للتصويت على وقف الحرب في رفح، بموجب ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يبدأ برفض إسرائيل الامتثال للقرار.

تل أبيب تعوّل على "الفيتو"

ووفق "الأخبار الـ12"، قررت إسرائيل الرد بشكل مدروس، وفق قاعدة مفادها أنها لن تقود ظروف الحياة في غزة إلى درجة توفر ذريعة للحديث عن إبادة السكان المدنيين في رفح.

وذهبت إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية للمرحلة التالية تحمل تأهبًا للسيناريو الأسوأ، وهو أن تصدر المحكمة ذاتها قرارًا إضافيًّا بوقف الحرب كلية.