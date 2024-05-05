مقتل 3 جنود إسرائيليين في الهجوم على معبر كرم أبو سالم

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إغلاق المعبر، وهو المنفذ الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، أمام الشاحنات بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة.

وقال الجيش في بيان: "تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق قذائف أثناء العبور من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".

من جهتها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أن عشرة جنود أصيبوا في الهجوم الذي شنته حماس عبر "رشقة صاروخية غير عادية أطلقت تجاه معبر كرم أبي سالم".

وقالت في حينه إن جراح 3 منهم حرجة.

وكانت حركة حماس أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على المعبر.