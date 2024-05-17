المونيتور: الجيش الإسرائيلي يفشل بتأمين المناطق الحضرية في غزة

رأت صحيفة المونيتور أن عودة إسرائيل للقتال في شمال غزة والمناطق التي أعلنتها خالية من حركة حماس، دليل على فشل الجيش الإسرائيلي في تأمين المناطق الحضرية في القطاع، والسيطرة عليها.

وبحسب الصحيفة، لم يتبع القادة العسكريون الإسرائيليون نهجًا عملياتيًا واضحًا وثابتًا من شأنه أن يمنع عودة حماس، وذلك لعدة أسباب على الأرجح.

فمن ناحية، لا يملك الجيش الإسرائيلي ما يكفي من القوات الجاهزة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وبدلًا من ذلك ركز على استهداف مقاتلي حماس وقادة الحركة في المناطق الرئيسة، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سحب، الشهر الماضي، لواء مشاة آخر من غزة، وتم تعزيزه في ممر نتساريم، وهو أقل عدد من القوات الإسرائيلية على الأرض في القطاع منذ بدء الحرب.

علاوة على ذلك، يشكل النهج التقليدي للحرب الموضعية مخاطر تكتيكية، وإذا كانت مقاطع الفيديو التي نشرتها حماس طوال الحرب موثوقة، فإن المقاتلين الفلسطينيين انقسموا إلى فرق صغيرة بملابس مدنية، وتسللوا عبر الأنقاض والأنفاق في المناطق الحضرية، لإقامة كمائن كرٍ وفرٍ، للقبض على جنود ودبابات الجيش الإسرائيلي في العراء، بحسب المونيتور.