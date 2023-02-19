تقارير عبرية: قصف دمشق رد إسرائيلي على استهداف إيران لناقلة النفط بالخليج

كشفت تقارير عبرية أن القصف الذي تعرضت له أحياء سكنية بمدينة دمشق السورية، هو "رد إسرائيلي على استهداف إيران لناقلة النفط بالخليج العربي قبل أيام"، مشيرة إلى أن الهجوم كشف عن "أزمة" بين تل أبيب وموسكو.

والليلة الماضية، قالت مصادر سورية، إن "قصفاً إسرائيليا استهدف دمشق تسبب بمقتل وإصابة العشرات"، فيما هاجمت طائرة مسيرة من نوع "شاهد 136" الانتحارية، الجمعة الماضية، سفينة "كامبور سكوير" المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

سياسة جديدة

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الهجوم المنسوب لإسرائيل على العاصمة السورية دمشق، هو رد على الهجوم الإيراني على ناقلة النفط بالخليج العربي، الجمعة الماضية"، مشيرا إلى أن "ذلك يأتي في إطار سياسة إسرائيلية جديدة".

وأوضح التقرير، أنه "بموجب السياسية الجديدة فإن المواجهة ضد الإيرانيين ستكون في جميع الساحات"، مشيرا إلى أن "هذه السياسة وضعت خطوطها العريضة خلال فترة ولاية رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت".