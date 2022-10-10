تعرض لإطلاق نار.. فندق فلسطيني يفجر جدلا واسعا بعد اتهامه باستضافة "حفل إسرائيلي"
أثارت "رموز يهودية" داخل فندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين، اليوم الإثنين.
وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجود بعض الرموز المتعلقة بالديانة اليهودية كالشمعدان ونجمة داوود داخل قاعة "فندق بيت لحم" حيث كان يستضيف إحدى المناسبات، ما عده الناشطون "تطبيعا مع إسرائيل".
وتعرض الفندق بعد نشر الصور والفيديوهات إلى إطلاق نار من قبل مسلحين من حركة فتح، قبل أن يتجمعوا أمامه ويعقدوا مؤتمرا صحفيا، مؤكدين رفضهم لهذه الاستضافة.
وأكدت حركة فتح في مدينة بيت لحم، رفضها لإقامة الاحتفال الإسرائيلي، مشددة على أنها "لن تسمح بإقامة أي حفل من هذا النوع وستحارب كل من يسعى لذلك".
وفي السياق، أصدرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، قراراً يقضي بإغلاق قاعة الاجتماعات في الفندق والبدء بتحقيق في الموضوع.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب: "لاحقا لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فندق بيت لحم فقد تقرر اغلاق قاعة الاجتماعات في الفندق والبدء بالتحقيق بالموضوع".
من جانبه، قال مالك الفندق، إلياس العرجا، إن "الاحتفال كان لمجموعة من الفلبين وهي بالأساس مؤتمر ديني مسيحي".
وأضاف العرجا، وفق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية: "تفاجأت عندما شاهدت نجمة داوود، وطالبتهم على إثر ذلك بإلغاء الحفل"، متهماً مسربي صور وفيديوهات الاحتفال بالسعي لإثارة الفتنة.
وتابع العرجا: "لا نسمح لليهود بإقامة حفلات داخل الفندق"، وفق قوله.