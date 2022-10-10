تعرض لإطلاق نار.. فندق فلسطيني يفجر جدلا واسعا بعد اتهامه باستضافة "حفل إسرائيلي"

أثارت "رموز يهودية" داخل فندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين، اليوم الإثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجود بعض الرموز المتعلقة بالديانة اليهودية كالشمعدان ونجمة داوود داخل قاعة "فندق بيت لحم" حيث كان يستضيف إحدى المناسبات، ما عده الناشطون "تطبيعا مع إسرائيل".

وتعرض الفندق بعد نشر الصور والفيديوهات إلى إطلاق نار من قبل مسلحين من حركة فتح، قبل أن يتجمعوا أمامه ويعقدوا مؤتمرا صحفيا، مؤكدين رفضهم لهذه الاستضافة.