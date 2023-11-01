8 قتلى في اشتباكات مسلحة غرب ليبيا

قالت عضو في المجلس البلدي وأحد السكان إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، منذ يوم الأحد، في قتال في بلدة غريان الجبلية الليبية، وإن القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس استعادت السيطرة على الوضع اليوم.

وقال سكان إن الاشتباكات بدأت في البلدة التي تبعد 90 كيلومترًا جنوبي طرابلس، مطلع الأسبوع، بين قائد محلي كان متحالفًا في السابق مع الجيش الليبي، وبين مقاتلين آخرين متحالفين مع الحكومة.

وقالت منى المقدم، عضو المجلس البلدي، إن شخصين قتلا في اشتباكات في بداية الأمر، لكن ضربات جوية استهدفت في وقت لاحق ثلاثة مواقع في البلدة صعدت بإجمالي عدد القتلى إلى ثمانية.