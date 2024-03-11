أسباب "أمنية وفنية" تؤخر إبحار أول سفينة مساعدات نحو غزة

أعلنت الحكومة القبرصية أن السفينة التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة ستنطلق من لارنكا "في الساعات المقبلة".

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، أنه لن يتم الإعلان عن الوقت المحدد للانطلاق "لأسباب أمنية".

وأضاف أنه "تم فحص السفينة كما هو مطلوب من قبل سلطات جمهورية قبرص وفقًا لجميع البروتوكولات المدرجة في التخطيط".

وأشار إلى أن جمهورية قبرص "على اتصال مستمر مع جميع الأطراف المعنية بهدف تحقيق ممر موثوق لتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان المدنيين في غزة".

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن "أوبن آرمز" بدأت الإبحار من قبرص إلى قطاع غزة.