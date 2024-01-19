"السيليكون" الاستيطاني يهدد "وادي الجوز" الفلسطيني في القدس (صور)

بدوره، ذكر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أن صورة المنطقة الصناعية محفورة في أذهان وعقول المقدسيين، منذ عقود طويلة مضت.

وقال الحموري، لـ"إرم نيوز": "أنشئت المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز في خمسينيات القرن الماضي، وتوارث الأحفاد المقدسيون العمل في مهن آبائهم وأجدادهم، وحافظوا على إرث عائلاتهم في مهن وحرف صناعية مختلفة، ولكنهم باتوا اليوم في مواجهة أكبر مشروع استيطاني في المدينة، مهددين بإخلاء منشآتهم تمهيداً للهدم".

وأشار إلى أن "الاحتلال يدس السم في العسل، إذ إن مشاريعه الاستيطانية المختلفة في المدينة المقدسة تتضمن بنوداً مماثلة، وتدعي تنفيذ هذه المشاريع لتحسين جودة حياة المقدسيين".

ولفت إلى أن المشروع لن يشكل نهضة اقتصادية للمنطقة، إذ إن إسرائيل لن تسمح بتشغيل أيدٍ عاملة مقدسية في مشاريع الوادي بالمستقبل، مضيفاً أن "مثل هذه المشاريع تعتبر من الاستثمارات الاستراتيجية في إسرائيل".

وأوضح أن تكلفة إقامة مشروع "وادي السيليكون" تصل إلى 700 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن المسارات القانونية الإسرائيلية للاعتراض والتظلم لن تجدي نفعاً، فالمحكمة الإسرائيلية لن تنصف المقدسيين، لا سيّما مع ارتباط مشروع "وادي السيليكون" بأهداف سياسية وتهويدية.

وقال الحموري إن "إسرائيل أنجزت الجزء الأكبر من خطة تهويد المدينة المقدسة، منذ احتلالها في العام 1967 باستخدام قوة الاحتلال وفرض الأمر الواقع".

وشدد على أن آثار مشروع "وادي السيليكون" الاستيطاني ستكون مدمرة على أصحاب المهن والمنشآت الصناعية، وعلى العاملين في 200 منشأة صناعية، وعلى عموم المقدسيين.