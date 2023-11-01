الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل "فوراً"

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الأردني في تل أبيب فوراً، إلى جانب رفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجّه بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها للمملكة.

يأتي ذلك، بحسب الوكالة، "تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما يهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

ووجّه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.

وشدد الصفدي على أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها، وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء، وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".

وأكد الصفدي أن "الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها، وفق البيان.