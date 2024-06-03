إسرائيل تعلن مقتل 4 رهائن في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الاثنين، مقتل أربعة رهائن إسرائيليين، خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن المحتجزين الأربعة قُتلوا قبل أشهر، وكانوا معًا في خان يونس.

وبدأت الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد هجوم شنته حماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 شخصا ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 120 منهم في القطاع.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وشنت هجوما على غزة خلّف عشرات آلاف القتلى والجرحى، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.