"إرم نيوز" في معسكر لاجئين سودانيين هاربين من المسيرات الإيرانية بأوغندا (فيديو)

تعاني عائلات سودانية داخل مخيم للاجئين في مدينة بيالي، شمال أوغندا، من خطر الموت، محملةً بالوباء والعطش والجوع، وفقًا لما رصده موقع "إرم نيوز".

وبحسب معايشة "إرم نيوز"، خلال تسلله هذا المخيم، فإن غالبية المقيمين داخل المعسكر هربوا من مدنهم في السودان، بعد أن أُزهقت أرواح ذويهم منذ أسابيع بالطائرات الإيرانية "المسيّرات"، التي كانت تستهدف التجمعات السكانية بلا هوادة.

وجاء هؤلاء اللاجئون من مدن نيالا، ومدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، حيث خرج بعض السكان المدنيين منها حتى بدون ملابس، نظراً للقصف العشوائي للمسيرات، علماً بأن ولاية "سنار" تستهدفها المسيَّرات الإيرانية بشكل متصاعد منذ مارس الماضي.