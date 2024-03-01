ناجون من "مجزرة الرشيد": الحصول على المساعدات مهمة "مغمَّسة بالدم"

يعد الحصول على المساعدات الغذائية والطحين مهمة "مغمَّسة بالدماء" في مدينة غزة وشمالها، وذلك مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للسكان، وتعمد تجويعهم من أجل إجبارهم على النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع، كما يرى فلسطينيون.

أحد الناجين من "مجزرة الرشيد"، الفلسطيني يسري الغول، قال إن "الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف السكان عبر الحادثة التي وقعت، فجرًا، في شارع الرشيد"، لافتًا إلى أنه كان واحدًا من الذين كُتبت لهم النجاة بأعجوبة بعد هروبه من القصف الإسرائيلي.

وأوضح الغول لـ"إرم نيوز"، أنه "ذهب، فجرًا، مع الآلاف من سكان غزة للحصول على المساعدات التي تصل للشمال، خاصة في ظل فقدان غزة وشمالها لأي من المواد الغذائية والطحين، ووصول السكان لحد المجاعة".