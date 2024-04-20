خبراء: الرد الإسرائيلي المحدود على إيران تمهيد لاجتياح رفح

من جهته، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد شديد إن الولايات المتحدة الأمريكية نفت موافقتها على إعطاء ضوء أخضر لحكومة بنيامين نتنياهو في تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف شديد لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو يريد تلبية رغبات الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي، بسبب المطالبة بعودة الأسرى والمحتجزين الذين تحتجزهم المقاومة منذ أكثر من 190 يومًا".

وأوضح، أن "هناك تباينًا كبيرًا في أهداف الحرب داخل المحتمع الإسرائيلي، تحديدًا بين المستويين السياسي والعسكري من جهة وبين الجمهور والشارع الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث يريد الأول أن يعيد مكانته إلى جانب قوة الردع، في حين يبحث الشارع الإسرائيلي عن إعادة المختطفين في السابع من أكتوبر.

ولفت إلى أن المجتمع الإسرائيلي يرى في تهديد الجبهة الشمالية خطرًا حقيقيًا على حياتهم وأكثر جديّة بعد أن استطاع الجيش أن يعيد احتلال قطاع غزة جزئيًا، ويمنع من جهته التهديد الذي قد يمتد إلى داخل إسرائيل.

وأشار إلى أن "نتنياهو ما زال لم يقدم على أي خطوة بعد، في ظل نشأة أصوات سياسية وحتى من داخل الكنيست تميل إلى ما يريده الشارع الإسرائيلي بعقد هدنة مع حركة حماس، وإرجاع الأسرى المعتقلين لدى المقاومة، منذ قرابة 200 يوم، والبالغ عددهم تقريبًا 130 أسيرا".