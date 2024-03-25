استباقاً لكارثة بيئية.. خطة أممية يمنية للتعامل مع السفينة "روبيمار"

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، عن تقديم آلية وخطة متكاملة، للتعامل مع كارثة السفينة "روبيمار"، التي غرقت في البحر الأحمر قبالة ميناء "المخا" غربي اليمن، وعلى متنها آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية.

جاء ذلك خلال لقاء ماتيا لوجا عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة، مع محافظ الحديدة حسن طاهر، في مدينة المخا، لبحث التحليل الفني وتوصيات المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.

وقال لوجا إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيراً دولياً من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.

وأكد الخبير أن انتشال السفينة الغارقة يواجه تحديات كبيرة لذلك "تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ عملية النزول الضرورية تحت الماء من أجل تحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.