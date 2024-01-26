صحيفة: واشنطن عاجزة عن توجيه ضربات قوية للحوثيين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن المقاتلات الأمريكية تعجز عن توجيه ضربات قوية للحوثيين في اليمن، في ظل عدم امتلاك الميليشيات مستودعات أسلحة كبيرة، واعتمادها على تكتيكات الحرب غير النظامية.

وتشير الصحيفة إلى أن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت 9 مواقع في اليمن، ليلة الإثنين الماضي، ونفذت ضربات استهدفت رادارات، ومواقع للطائرات دون طيار والقذائف، ومخازن الأسلحة تحت الأرض.

ويلجأ الحوثيون، بحسب الصحيفة، إلى إخفاء قاذفات الصواريخ المتنقلة، وتنفيذ ضربات من أسفل الجسور على الطرق السريعة، وحتى من داخل المجاري.

وقالت "نيويورك تايمز"، إن الحوثيين يجيدون إخفاء أسلحتهم، ووضع القاذفات والأسلحة في المناطق الحضرية، وإطلاق القذائف من ظهور المركبات أو الجرارات قبل الإطلاق.

وتستخدم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) طائرات دون طيار، ومنصات مراقبة لضرب أهداف الحوثيين المتنقلة في اليمن.