الجيش الإسرائيلي يقلل من أهمية تعليق شحنة أسلحة أمريكية
قلل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، من تعليق الإدارة الأمريكية لشحنة أسلحة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، إن البلدين الحليفين يحلان أي خلافات "خلف الأبواب المغلقة". وفق وكالة "رويترز".
وفي مؤتمر صحفي استضافته صحيفة "يديعوت أحرنوت" مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، إن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل "على حد اعتقادي إلى مستوى غير مسبوق".
وقال مسؤول أمريكي كبير، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن علقت إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، اعتراضًا من واشنطن على تحركات واضحة من جانب الإسرائيليين لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ويحاول بايدن تجنب هجومٍ إسرائيلي واسع النطاق على رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين هربًا من القتال في أماكن أخرى بالقطاع.