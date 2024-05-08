الجيش الإسرائيلي يقلل من أهمية تعليق شحنة أسلحة أمريكية

قلل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، من تعليق الإدارة الأمريكية لشحنة أسلحة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، إن البلدين الحليفين يحلان أي خلافات "خلف الأبواب المغلقة". وفق وكالة "رويترز".

وفي مؤتمر صحفي استضافته صحيفة "يديعوت أحرنوت" مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، إن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل "على حد اعتقادي إلى مستوى غير مسبوق".