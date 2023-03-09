مصر.. النائب العام يأمر بحبس سائق "قطار قليوب" وحجز موظفي المحطة

وقالت النيابة، إن النائب العام وقف على تصورٍ لوقوع الحادث هو "اصطدام القطار بحاجز خرساني في المحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف على القضبان المجاورة له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره".

وأضاف: "ولكنه تجاوز (سيمافورين) اثنين على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما بسرعة زائدة واصطدم بالحاجز".

وأردف البيان، أنه "بسؤال 8 من المصابين، تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار شبرا، إذ هُيِّيء لبعضهم تسابقهما".