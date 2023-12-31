حميدتي يؤكد استعداده "غير المشروط" للتفاوض لوقف الحرب بالسودان

وتأتي زيارات حميدتي، قبيل اجتماع مرتقب له مع قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، يتوقع أن تستضيفه دولة جيبوتي التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة دول "إيقاد" لبحث وقف الحرب بالسودان.

وقال حميدتي عبر منصة "إكس"، "إنه التقى خلال زيارته لجمهورية جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر قيلي، حيث قدم له شرحًا لتطورات الأوضاع في السودان في ضوء الحرب الجارية الآن".

وأضاف أنه"طرح للرئيس قيلي رؤيته لوقف الحرب والوصول إلى حل شامل ينهي معاناة الشعب السوداني، وأكد التزامه التام بمخرجات مؤتمر رؤساء الإيقاد واستعدادنا غير المشروط للتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل".

وكان حميدتي أجري يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مباحثات مماثلة في مدينة عنتبي الأوغندية، مع الرئيس يوري أديس أبابا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول سبل إنهاء الحرب بالسودان.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، حربًا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وخلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وبعد اشتعال المعارك في ولاية الجزيرة في الأيام الماضية، انضمت الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد معارك مستمرة، بينها العاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان، تشكل نصف عدد ولايات السودان.