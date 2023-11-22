كيف تفيد الهدنة كلاً من حماس وإسرائيل في حرب غزة؟

بعد التوصل لاتفاق هدنة إنسانية بين حركة حماس وإسرائيل، لمدة أربعة أيام، تبدأ اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس، برزت تساؤلات حول فائدة الهدنة لكل من حماس وإسرائيل في حرب غزة.

وكانت الوساطات القطرية والمصرية، برعاية أمريكية، قد نجحت في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية يفضي إلى إطلاق سراح أسيرات وأطفال من كلا الجانبين، بالإضافة إلى إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلى جانب السماح لأهالي شمال القطاع بالنزوح إلى جنوب وادي غزة.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير في الشأن السياسي الدولي، د. رائد نجم، إن "هذه الهدنة الإنسانية تتيح لجميع الأطراف فرصة التقاط الأنفاس وترتيب الصفوف والتفكير فيما حدث وفيما سيحدث مستقبلًا، من حيث استمرار الجولات القتالية، التي أعلنت حكومة الحرب الإسرائيلية استمرارها بعد انتهاء أيام الهدنة".