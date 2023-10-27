إسرائيل تعلن تصفية 3 من أبرز قادة حماس في حي الدرج بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تصفية 3 من أبرز قادة حركة حماس في كتيبة حييْ الدرج والتفاح، وسط مدينة غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" إن "جيش الدفاع، وجهاز الأمن العام، يقضيان من خلال غارة مركزة على كبار قادة كتيبة الدرج والتفاح" التابعة لحركة حماس.

وأضاف أن المستهدفين هم "قائد كتيبة الدرج والتفاح رأفت عباس، ونائبه إبراهيم جذبة، وقائد المساعدات الحربية والإدارية طارق معروف".

وأشار إلى أن "كتيبة الدرج والتفاح هي كتيبة تابعة للواء مدينة غزة، والتي تُعد أهم كتيبة تابعة لحماس" لافتًا إلى أن لأعضائها "دورًا ملموسًا في المجزرة الدموية التي ارتُكِبت في السابع من أكتوبر".