مبادرة مغربية "شجاعة" لاستغلال القنب الهندي.. اقتصاديا

دشن المغرب مرحلة جديدة على طريق ترخيص القنب الهندي والاستفادة منه اقتصاديا في عدد من المجالات؛ إذ منح ترخيصًا لعشرات الوكالات بقصد استغلاله.

في هذا الإطار، استحدثت السلطات المغربية جهة رسمية تحت اسم "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، لمواكبة مشاريع هذا النشاط الاقتصادي الجديد.

وانطلقت عمليات التحويل واستخراج مواد هذه النبتة لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية، فيما خصصت السلطات ما يصل إلى 45 مليون درهم مغربي (4.5 مليون دولار أمريكي)، من أجل المنطقة الاقتصادية المخصصة لاستقبال أنشطة تحويل القنب الهندي، وذلك في منطقة "إساكن" التابعة لإقليم الحسيمة، شمال البلاد.

الباحث في اقتصاد القنب الهندي، شريف أدرداك، يرى أن هذه المناطق الصناعية لها دور كبير في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ لما يتوفر فيها من تجهيزات لوجيستية، وكذلك استفادتها من إعفاءات ضريبية.