تقرير: 10 أعوام على وفاة مانديلا وإرثه الداعم للفلسطينيين ما زال حيًّا

ومنذ ذلك الهجوم تقصف إسرائيل قطاع غزة، وأعلنت حركة حماس التي تدير القطاع، أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 15500 فلسطيني ونزوح أكثر من 75 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وفي الشهر الماضي دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي تحركًا في البرلمان لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لحين موافقتها على وقف إطلاق النار في غزة.

موقف الجالية اليهودية في أفريقيا

وانتقد بعض أفراد الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا موقف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وأشاروا إلى أن مانديلا نفسه حاول في نهاية المطاف بناء علاقات مع إسرائيل.

وذكر ديفيد ساكس المؤرخ ومؤلف كتاب "الذكريات اليهودية عن مانديلا" (جيويش ميموريز أوف مانديلا) أن مانديلا كان الرئيس الوحيد لجنوب أفريقيا الذي زار إسرائيل منذ 1994، وإن فعل ذلك بعد ترك منصبه، وأنه "قوبل بحفاوة من الشعب الإسرائيلي" وأشار إلى رئيس الوزراء حينئذ إيهود باراك والرئيس حينئذ عيزر فايتسمان على أنهما "صديقان له".

وأضاف ساكس "أشار إلى الطريقة التي يتعين أن تكون الأشياء عليها (من الناحية الدبلوماسية مع إسرائيل)، لكن (الأمور) لم تمض على هذا المنوال".