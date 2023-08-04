النائب العام الليبي يطالب لبنان بالإفراج عن هانيبال القذافي

دعا النائب العام الليبي، اليوم الجمعة، القضاء اللبناني إلى الإفراج عن هانيبال نجل معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ ثماني سنوات، وتسليمه للسلطات الليبية أو لدولة ثالثة.

جاء ذلك خلال مذكرة وجهها الصديق الصور إلى السلطات القضائية اللبنانية، تضمنت تفاصيل قانونية عديدة حول ملف هانيبال الذي تم اختطافه من سوريا، ونقله إلى لبنان، ثم أمر النائب العام اللبناني بتوقيفه.

وتتهم السلطات اللبنانية الابن الأصغر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بكتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، علمًا أن عمره وقتذاك كان لا يتجاوز السنتين.

وأكد الصور في المذكرة أن السلطات القضائية الليبية على استعداد للتعاون مع نظيرتها في لبنان في ما يتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه.

وكان هانيبال قد قال، الشهر الماضي، إن السلطة السياسية في لبنان تضع شروطًا لإطلاق سراحه، وإنها ترهن حريته بالأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية والبالغة ملياري دولار.

ويخضع هانيبال القذافي لرقابة طبية شديدة في سجن مديرية الأمن في العاصمة بيروت، وتكرر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في الفترة الأخيرة.

وتعالت الأصوات المطالبة بإخلاء سبيل هانيبال مؤخرا داخل لبنان وخارجه، وذلك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية مع استمرار اعتقاله دون محاكمة.

وكان من أبرز الشخصيات التي طالبت بالإفراج عنه النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي، الذي قال: "هانيبال مضرب عن الطعام وعن تناول الأدوية، وبرأيي أن إبقاءه موقوفاً دون محاكمة خلال 8 سنوات غير مقبول".