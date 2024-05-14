بعد تشكيك إسرائيلي.. "الصحة العالمية": أرقام القتلى في غزة "دقيقة"

عبَّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد القتلى، بعدما شككت إسرائيل في الأعداد، وفق ما أوردت "رويترز".

وحدّثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي عدد القتلى البالغ نحو 35 ألفًا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات نحو 25 ألفا منهم حتى الآن. وقد أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.