بعد استخدام نتنياهو آخر أوراقه.. اجتياح رفح يرفع سقف مطالب حماس للتهدئة

رفع الاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي بدأ قبل عدة أسابيع سقف مطالب حركة حماس فيما يتعلق بالتهدئة مع إسرائيل في غزة، خاصة بعد استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر أوراقه للضغط على الحركة.

ويمثل اجتياح رفح الورقة الأخيرة بيد نتنياهو للضغط على حماس للقبول بشروطه بشأن إتمام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين، والتوصل لاتفاق تهدئة برعاية الوسطاء، والتي فقدها بتحرك الجيش الإسرائيلي عسكرياً بالمدينة.

مطالب حماس

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أن "حركته أبلغت الوسطاء أنها لن تتنازل عن القواعد الراسخة لموقف الفصائل"، مضيفاً: "القواعد هي وقف دائم للعدوان وانسحاب الاحتلال من غزة ورفع الحصار وإعادة الإعمار وصفقة مشرفة للتبادل".

وسبق ذلك، إصدار حركته بياناً أكدت فيه أنها "مستعدة للتوصل لاتفاق كامل بصفقة تبادل شاملة مع إسرائيل حال أوقفت الأخيرة حربها على غزة"، مبينة أنها أبلغت وسطاء التهدئة أنها مستعدة للتوصل لمثل هذا النوع من الاتفاق.

وقال البيان: "الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه المفاوضات غطاءً لاستمرار العدوان والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات عطلت جهود الوسطاء".

وأضاف: "حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا"، متابعاً: "أبلغنا الوسطاء موقفنا الواضح باستعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه".

رد إسرائيلي

ورداً على ذلك، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي، قوله، إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة بدون اتفاق على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس".

وأضاف: "نحن مستمرون بالقتال في غزة بكل قوتنا، وإذا كانت حماس تريد وقفاً لإطلاق النار؛ فيجب أن يكون ذلك فقط جزءاً من صفقة إطلاق سراح الرهائن"، متابعاً: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا بهذه الطريقة".

ووفق الصحيفة العبرية، فإن حماس لن تعود للمفاوضات مع إسرائيل برعاية الوسطاء إلا في حال وقف الحرب، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق ما يعني أن وتيرة القتال بالقطاع وتحديداً برفح سترتفع خلال الأيام المقبلة.