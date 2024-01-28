مكتب نتنياهو: محادثات اتفاق الرهائن بنّاءة لكن توجد فجوات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المحادثات التي أُجريت، اليوم الأحد، بمبادرة من قطر والولايات المتحدة ومصر بهدف إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية للإفراج عن الرهائن كانت "بنّاءة"، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.

وذكر في بيان، أن القمة عُقدت في أوروبا، وأن الأطراف المشاركة ستواصل المحادثات في اجتماعات إضافية مقررة في وقت لاحق هذ الأسبوع.

وجاء في البيان "لا تزال هناك فجوات كبيرة ستواصل الأطراف بحثها، هذا الأسبوع، في اجتماعات ثنائية إضافية".