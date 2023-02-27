السودان.. إعلان حالة الطوارئ بغرب كردفان

وشهدت غرب كردفان المنتجة للنفط خلال اليومين الماضيين، عمليات تخريب طالت حقل "بليلة" النفطي على إثر هجوم مسلح أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح العشرات في اشتباكات قبلية.

وقال والي غرب كردفان خالد محمد أحمد، إن حالة الطوارئ ستشمل كل الولاية ومناطق البترول اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر قابلة للتجديد وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة.

وأضاف، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية: "سيتم تنفيذ القانون عبر القوات المشتركة بجانب تشكيل محكمة خاصة بواسطة السلطة القضائية والنيابة العامة".