الإعلان عن الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي الجديد

وتَنافس في هذه الانتخابات 207 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من 50 عامًا، بينما يبلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 794 ألفًا.

وأعلَنت اللجنة الرئيسة في الدائرة الأولى فوز 10 مرشحين، هم: عبدالله جاسم المضف، وأسامة زيد الزيد، وأحمد حاجي لاري، وخالد مرزوق العميرة، وحسن عبدالله جوهر، وداود سليمان معرفي، وعيسى أحمد الكندري، وحمد محمد المدلج، وأسامة عيسى الشاهين، وعادل جاسم الدمخي.

وفي الدائرة الثانية، فاز مرزوق علي الغانم، وشعيب علي شعبان، وعبدالله تركي الأنبعي، وفلاح ضاحي الهاجري، ومحمد براك المطير، وعبدالوهاب عارف العيسى، وبدر نشمي العنزي، وفهد عبدالعزيز المسعود، وحمد محمد المطر، وبدر حامد الملا.

وفاز في الدائرة الثالثة مهلهل خالد المضف، وأحمد عبدالعزيز السعدون، وعبدالكريم عبدالله الكندري، ومهند طلال الساير، وعبدالعزيز طارق الصقعبي، وجنان محسن رمضان، وحمد عادل العبيد، وفارس سعد العتيبي، وحمد عبدالرحمن العليان، وجراح خالد الفوزان.

وفي الدائرة الانتخابية الرابعة فاز كل من بدر سيار الشمري، ومبارك حمود الطشة، ومتعب عايد الذايدي، ومحمد عوض الرقيب، ومحمد هايف المطيري، ومبارك هيف الحجري، وعبدالله فهاد العنزي، وسعد علي الرشيدي، وفايز غنام الجمهور، وشعيب شباب المويزري.

وشهدت الدائرة الخامسة فوز سعود عبدالعزيز العصفور، حمدان سالم العازمي، وخالد محمد العتيبي، وهاني حسين شمس، ومرزوق فالح الحبيني، وفهد فلاح العازمي، وعبدالهادي ناصر العجمي، ومحمد حسين المهان، وماجد مساعد المطيري، ومحمد هادي الحويلة.

وبحسب وكالة أنباء الكويت "كونا"، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقيات شكر وتقدير لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكتاتف وتنسيق وتنظيم بنّاء لإجراء عملية الانتخابات.