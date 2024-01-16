السعودية: قد نعترف بإسرائيل إذا انتهت الأزمة الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، إن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية.

وردًّا على سؤال خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن ما إذا كانت المملكة يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني، قال "بالتأكيد".

وأكد بن فرحان أن "أمن إسرائيل مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى للسلام هي "وقف إطلاق النار من جميع الأطراف".